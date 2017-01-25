Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» — «Слован»

26 января 2017 года, 14-30 МСК

«Куньлунь»

«Красные звезды» сейчас замыкают первую восьмерку Востока, имея в активе 74 очка. Пока положение команды Владимира Юрзинова вполне устойчивое — идущая следом «Сибирь» проигрывает шесть очков, подъем наверх также вполне вероятен, «Адмирал» и «Барыс» оторвались всего на один и четыре зачетных балла соответственно. Но вот результаты последних игр «Куньулнь» не слишком стабильны — в январе у клуба всего два выигрыша в основное время, один — в овертайме, два проигрыша по буллитам и три поражения в основное время.

«Слован»

Словаки, которым удалось решить мучавшие их финансовые проблемы. Сейчас ударными темпами восстанавливают утраченные позиции. Начиная с конца декабря «орлы» Милоша Ржиги провели 13 игр и в основное время проиграли только дома «Магнитке», еще одно поражение было как раз от «Куньлунь» в овертайме. Зато побед в основное время набралось целых девять, последними потерпевшими неудачу в Братиславе стали «Барыс» и Югра«, на выезде "Слован" подряд обыграл "Спартак". "Нефтехимик" и "Амур". Сейчас словаки уже девятые на Западе и проигрывают всего один балл "Йокериту".

Статистика и очные встречи

Команды сыграли всего один поединок. Как говорилось выше, победу в овертайме 2:1 одержал "Куньлунь".

"Звезды" в основное время выиграли всего один из девяти последних домашних поединков.

Гостевой "Слован" одержал четыре победы в пяти последних матчах

Прогноз

"Слован" заметно прибавил во всех линиях, особенно хорошо смотрится оборона словаков. Больше двух шайб команда не пропускает уже 10 игр и скорее всего эта серия продлится. Но и забивают орлы не так много, последний раз за отметку в пять шайб они уходили в игре со "Спартаком" в конце декабря. Считаем, что эта тенденция в игре с не слишком ярким соперником продлится и больше пяти шайб команды в итоге не забросят.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Куньлунь — 2,17

Ничья – 3,92

Слован – 3,15

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