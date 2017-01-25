версия для печати

Cпорт

Прогноз. Хоккей. «Анахайм» — «Эдмонтон» 26 января 06:00 мск

Прогноз. Хоккей. «Анахайм» — «Эдмонтон» 26 января 06:00 мск

Тэги: хоккей, НХЛ, Анахайм, Эдмонтон

http://www.vseprosport.ru/ 25 января 2017г., 22:56

В центральном матче игрового дня «Дакс» постараются на своем льду обыграть «Ойлерс». Обе команды победили в своих последних матчах.

"

Хоккей, НХЛ, Анахайм — Эдмонтон
26 января 2017 года, 06:00 МСК

«Анахайм»
«Дакс» продолжают борьбу с «Сан-Хосе» за третье место, но сейчас очень близко подобрались «Ойлерс», поэтому очень важно выиграть именно у них на своем льду. Команда находится в отличной форме и показывает отличный хоккей. К тому же, «Анахайм» является одной из самых стабильных команд лиги. В последних 15 матчах «Утки» добыли 23 очка. Неприятно, что травмировался Сильверберг, без которого победить будет труднее.

«Эдмонтон»
«Эдмонтон» в этом сезоне очень радует своих поклонников. Команда МакДэвида закрепилась в первой половине турнирной таблицы Запада и сейчас находится в прекрасном состоянии. «Ойлерс» выиграли четыре игры из пяти последних и вряд ли собираются останавливаться на достигнутом.

Статистика и личные встречи
«Анахайм» победил «Эдмонтон» трижды в пяти последних матчах.

На льду «Хонда Центр» арены «Дакс» обыграли «Ойлерс» в четырех из пяти предыдущих играх.

«Утки» очень сильны дома. В последних 20 встречах на родной площадке им удалось заработать 31 балл.

Прогноз
Обе команды очень сильны сейчас и матч должен быть упорным. «Анахайм» выглядит все-таки несколько сильнее и стабильнее в этой паре, поэтому мы считаем, что хозяевам удастся заработать два очка. Предлагаем ставку на победу первой в матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:
Анахайм — 2,15
Ничья — 3,88
Эдмонтон — 3,11

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Cпорт»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   