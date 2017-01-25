Хоккей, НХЛ, Анахайм — Эдмонтон

26 января 2017 года, 06:00 МСК

«Анахайм»

«Дакс» продолжают борьбу с «Сан-Хосе» за третье место, но сейчас очень близко подобрались «Ойлерс», поэтому очень важно выиграть именно у них на своем льду. Команда находится в отличной форме и показывает отличный хоккей. К тому же, «Анахайм» является одной из самых стабильных команд лиги. В последних 15 матчах «Утки» добыли 23 очка. Неприятно, что травмировался Сильверберг, без которого победить будет труднее.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» в этом сезоне очень радует своих поклонников. Команда МакДэвида закрепилась в первой половине турнирной таблицы Запада и сейчас находится в прекрасном состоянии. «Ойлерс» выиграли четыре игры из пяти последних и вряд ли собираются останавливаться на достигнутом.

Статистика и личные встречи

«Анахайм» победил «Эдмонтон» трижды в пяти последних матчах.

На льду «Хонда Центр» арены «Дакс» обыграли «Ойлерс» в четырех из пяти предыдущих играх.

«Утки» очень сильны дома. В последних 20 встречах на родной площадке им удалось заработать 31 балл.

Прогноз

Обе команды очень сильны сейчас и матч должен быть упорным. «Анахайм» выглядит все-таки несколько сильнее и стабильнее в этой паре, поэтому мы считаем, что хозяевам удастся заработать два очка. Предлагаем ставку на победу первой в матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Анахайм — 2,15

Ничья — 3,88

Эдмонтон — 3,11

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