Хоккей, НХЛ, Рейнджерс — Филадельфия

26 января 2017 года, 04:00 МСК

«Рейнджерс»

«Рейнджеры» добились успеха в предыдущих трех матчах и теперь команда имеет в своей копилке 63 очка после 48 игр. Практически ликвидирован отрыв от лидирующей группы и до «Монреаля» остается всего 2 очка. Из потерь можно выделить отсутствие Хейса, Фаста, Стаала, Раанты и это серьезно ослабляет команду.

«Филадельфия»

«Филадельфия» уже покинула зону плей-офф и после этого сразу же удалось победить «Айлендерс» на выезде. Теперь «Летчикам» предстоит тяжелый выезд в Нью-Йорк, где обязательно нужно побеждать, ведь конкуренты очень сильны и набирают очки. После победы в последнем матче «Флайерз» должны были вернуть уверенность в своих силах и успели восстановиться.

Статистика и личные встречи

«Рейнджерс» победили «Филадельфию» в трех из пяти последних матчах.

В трех встречах из четырех предыдущих «Летчики» не проиграл оппонентам в Нью-Йорке.

Прогноз

Гостям этой встречи очень нужна победа, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. «Рейнджерс» провели свой матч матч против «Лос-Анджелеса» накануне и у «Филадельфии» было время, чтобы отдохнуть. Предлагаем Вам поставить на двойной шанс «Флайерз».

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Рейнджерс — 2,09

Ничья — 3,90

Филадельфия — 3,24

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