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Прогноз. Хоккей. «Рейнджерс» — «Филадельфия» 26 января 04:00 мск
26 января на «Мэдисон Сквер Гарден» приедет «Филадельфия». «Флайзерз» уже давно не могут начать стабильно побеждать, но в последнем матче им это удалось."
Хоккей, НХЛ, Рейнджерс — Филадельфия
26 января 2017 года, 04:00 МСК
«Рейнджерс»
«Рейнджеры» добились успеха в предыдущих трех матчах и теперь команда имеет в своей копилке 63 очка после 48 игр. Практически ликвидирован отрыв от лидирующей группы и до «Монреаля» остается всего 2 очка. Из потерь можно выделить отсутствие Хейса, Фаста, Стаала, Раанты и это серьезно ослабляет команду.
«Филадельфия»
«Филадельфия» уже покинула зону плей-офф и после этого сразу же удалось победить «Айлендерс» на выезде. Теперь «Летчикам» предстоит тяжелый выезд в Нью-Йорк, где обязательно нужно побеждать, ведь конкуренты очень сильны и набирают очки. После победы в последнем матче «Флайерз» должны были вернуть уверенность в своих силах и успели восстановиться.
Статистика и личные встречи
«Рейнджерс» победили «Филадельфию» в трех из пяти последних матчах.
В трех встречах из четырех предыдущих «Летчики» не проиграл оппонентам в Нью-Йорке.
Прогноз
Гостям этой встречи очень нужна победа, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. «Рейнджерс» провели свой матч матч против «Лос-Анджелеса» накануне и у «Филадельфии» было время, чтобы отдохнуть. Предлагаем Вам поставить на двойной шанс «Флайерз».
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Рейнджерс — 2,09
Ничья — 3,90
Филадельфия — 3,24
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