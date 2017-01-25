Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» Рига – «Барыс»

26 января 2017 года, 20-30 МСК

«Динамо» Рига

Рижане, как главные аутсайдеры Запада, могут позволить игру в свое удовольствие. Выступления без стратегических задач приносит свои плоды: латвийский клуб одержал три победы подряд. В Минске уверенно были обыграны одноклубники, а «Куньлунь» и «Югру» удалось дожать только в сериях буллитов. Таким темпом «Динамо» может не только теоретически, но и практически догнать, и даже обогнать московский «Спартак». Но что это принципиально изменит?

«Барыс»

«Барыс» — шестой на Востоке. На первый взгляд, круг участников плей-офф от этой Конференции очерчен. Но для надежности и даже выбора позиции необходимо выжать максимум из оставшихся матчей. С чем в последние десять дней неплохо справляются казахстанцы: две победы в овертайме над «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым», плюс 2:4 в Новокузнецке.

Статистика и личные встречи

«Динамо» и «Барыс» не проигрывали в трех последних матчах.

«Барыс» уже выигрывал в Риге. Два раза подряд с одинаковым счетом 2:3.

Прогноз

Игры через день, конечно, выматывают. Особенно в концовке сезона. Поэтому берем победу гостей, подстраховываемся Х и добавляем ТМ(6,5).

Коэффициенты БК 1ХСтавка:

Динамо Рига – 3,30

Ничья – 4,32

Барыс – 2,00

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