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Прогноз. Хоккей. «Динамо» Рига – «Барыс» 26 января 20:30 мск
Матч, имеющий огромное значение только для одной команды. «Барысу» для упрочения своих позиций крайне необходимо увезти из Риги максимальное количество очков."
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» Рига –
«Барыс»
26 января 2017 года, 20-30 МСК
«Динамо» Рига
Рижане, как главные аутсайдеры Запада, могут позволить игру в свое удовольствие. Выступления без стратегических задач приносит свои плоды: латвийский клуб одержал три победы подряд. В Минске уверенно были обыграны одноклубники, а «Куньлунь» и «Югру» удалось дожать только в сериях буллитов. Таким темпом «Динамо» может не только теоретически, но и практически догнать, и даже обогнать московский «Спартак». Но что это принципиально изменит?
«Барыс»
«Барыс» — шестой на Востоке. На первый взгляд, круг участников плей-офф от этой Конференции очерчен. Но для надежности и даже выбора позиции необходимо выжать максимум из оставшихся матчей. С чем в последние десять дней неплохо справляются казахстанцы: две победы в овертайме над «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым», плюс 2:4 в Новокузнецке.
Статистика и личные встречи
«Динамо» и «Барыс» не проигрывали в трех последних матчах.
«Барыс» уже выигрывал в Риге. Два раза подряд с одинаковым счетом 2:3.
Прогноз
Игры через день, конечно, выматывают. Особенно в концовке сезона. Поэтому берем победу гостей, подстраховываемся Х и добавляем ТМ(6,5).
Коэффициенты БК 1ХСтавка:
Динамо Рига – 3,30
Ничья – 4,32
Барыс – 2,00
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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