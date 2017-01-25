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Cпорт

Прогноз. Хоккей. «Амур» — «Медвещак» 26 января 12:30 мск

Прогноз. Хоккей. «Амур» — «Медвещак»

Прогноз. Хоккей. «Амур» — «Медвещак» 26 января 12:30 мск

Тэги: хоккей, КХЛ

http://www.vseprosport.ru/ 25 января 2017г., 23:19

Обе команды уже лишились всех шансов на плей-офф и вот теперь можно сосредоточиться и попробовать раскрепоститься. «Медвещак» будет действовать на высоком для себя уровне, а «Амур» сделает все от себя возможное для того, чтобы победить на радость своим болельщикам. Хотелось, чтобы мы с вами стали свидетелями интересного остро атакующего хоккея.

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Россия. КХЛ. «Амур» — «Медвещак»
26 января 2017 года, 12-30 МСК

«Амур»
«Амур» старается раскрепоститься и найти в себе силы для того, чтобы все-таки качественно сыграть в атаке, но к сожалению, подопечные Мартемьянова заточены на игру от обороны и когда они начинают действовать первым номером, то совершенно ничего не получается. «Амур», играя дома, должен сделать все от себя возможное, чтобы порадовать своих поклонников и начать уже планомерную подготовку к следующему сезону. Постепенно появляются молодые хоккеисты в составе и это говорит о том, что команда собрана на перспективу.

«Медвещак»
«Медвещак» сейчас нацелен на то, что попросту завершить сезон. Скорее всего, со следующего сезона команда из Загреба снимется с КХЛ. Руководство команды недовольно большим количеством перелетов и, по их мнению, это мешает получать прибыль. Очень большие финансовые проблемы у «Медвещака» и своего рода распродажа игроков, устроенная в дедлайне, это только подтверждает. Нужно отдать должное Горди Дуайеру — он мотивирует своих подопечных показывать по-настоящему достойную игру.

Статистика и личные встречи
Между собой команды встречались шесть раз. Один раз был сильнее «Амур», трижды «Медвещак» и два поединка завершились вничью.

Прогноз
По нашему мнению, команды не будут думать о том, чтобы строго сыграть в обороне, а покажут весь свой атакующий потенциал. Именно по этой причине мы предлагаем сыграть итоговый тотал больше 4 шайб, так как ждем обилия голевых моментов на радость болельщикам.

Коэффициенты БК 1xСтавка:
Амур – 2,15
Ничья – 4,20
Медвещак – 3,00

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