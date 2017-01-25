Футбол. Испания. Кубок Испании. Барселона – Реал Сосьедад

26 января 2017, 23:15 МСК

«Барселона»

Каталонский клуб считался фаворитом противостояния изначально. Безусловно, матчи с «Реал Сосьедадом» на его поле в последнее время складывались для «Барселона» довольно непросто, однако в этот раз результатом болельщики должны быть довольны. Минимальная победа со счетом 1:0 в разы увеличила шансы «сине-гранатовых» на выход в следующий круг. Единственный, и как оказалось решающий, гол забил Неймар с пенальти в середине первого тайма. На минувших выходных подопечные Луиса Энрике еще раз доказали, что находятся в отличной форме, разгромив в гостях «Эйбар» со счетом 4:0. Эта победа стала для каталонцев уже четвертой кряду.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в этом сезоне ведет борьбу за место в Лиге Чемпионов. В последнем туре баски одержали очень важную для себя победу над «Сельтой» и поднялись на пятое место, набрав столько же очков, что и четвертый «Атлетико». В Кубке Испании баски на выезде играют неважно. В шести крайних кубковых матчах «Реал Сосьедад» одержал всего одну победу.

Статистика и личные встречи

«Барселона» в Кубке Испании выиграла десять последних домашних поединков с общим счетом 47:6.

«Барселона» выиграла пять последних домашних матчей со счетом 23:2.

«Барселона» обыгрывала «Реал Сосьедад» дома в 19 поединках подряд, забив 53 гола и пропустив восемь.

Прогноз

«Сосьедаду» через несколько дней играть матч чемпионата против мадридского «Реала». Учитывая важность матча, вполне можно ожидать появление далеко не основного состава. В крайних поединках баски явно испытывают проблемы с реализацией, чего не скажешь о «Барсе». Считаем, что каталонцы выиграют матч и не пропустят.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Барселона — 1,28

Ничья — 6,50

Реал Сосьедад— 11,50

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