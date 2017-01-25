Футбол. Англия. Кубок Лиги. Халл Сити – Манчестер Юнайтед

26 января 2017, 22:45 МСК

«Халл Сити»

«Халл Сити» на данный момент один из аутсайдеров нынешнего чемпионата и главный претендент на путевку в Чемпионшип. После поражения от манкунианцев в Кубке Лиги «тигры» на минувших выходных проиграли в гостевом матче чемпионата «Челси» со счетом 0:2. Для «Халла» это поражение стало уже шестым за последние девять матчей. Причем в пяти поединках на этом отрезке «тиграм» не удалось отличиться. Тем не менее, на родном стадионе «Кей Си» команда проиграла всего одну встречу за восемь крайних официальных поединков.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после кубковой победы тоже не смог победить на выезде «Сток Сити» в матче чемпионата. Причем спасти хотя бы одно очко «красные дьяволы» сумели на 90+4 минуте благодаря голу Руни. Надо сказать, что подопечные Моуриньо на проигрывают уже в 17 матчах подряд, одержав за этот период 12 побед. Хотя высокой результативностью МЮ не отличается. За пять последних матчей команда забила девять голов.

Статистика и личные встречи

МЮ обыграл «Халл» в первом матче Кубка Лиги со счетом 2:0.

«Халл» проиграл «Манчестер Юнайтед» девять из десяти последних очных матчей с общим счетом 24:7.

«Халл» проиграл дома только 1 из 8 последних поединков, одержав 3 победы и 4 раза сыграв вничью.

Прогноз

«Халлу» вряд ли сейчас до кубков. На кону прописка в Премьер-лиге и именно это является главной задачей. К тому же линия обороны у МЮ действует сейчас куда сильнее, чем атака «тигров». Поэтому, ожидаем матч с малым количеством голов, в котором «Манчестер» как минимум не проиграет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Халл Сити — 7,00

Ничья — 4,64

Манчестер Юнайтед — 1,53

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