Приз получила Ирина Старых, ей досталась золотая медаль.

25 января 2017 года в рамках чемпионата Европы по биатлону в Польше состоялась индивидуальная гонка у женщин.



Биталон, результаты индивидуальной гонки у женщин 25 января 2017: Ирина Старых выиграла "золото"



25 января 2017 в польском местечке Душники-Здруй в рамках чемпионата Европы по биатлону 2017 состоялась индивидуальная гонка года у женщин на дистанции 15 км.



Победу в гонке праздновала российская биатлонистка Ирина Старых, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах.



Второй с одним промахом стала еще одна одна российская биатлонистка Светлана Слепцова. И замкнула тройку сильнейших украинская спортсменка Анастасия Меркушина, уступившая россиянке всего 1,2 секунды.



Как ранее сообщал Topnews, накануне в мужской индивидуальной гонке победил российский биатлонист Александр Логинов.



Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, женщины.

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