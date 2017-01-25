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Cпорт

Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.Женщины. Приз получила Ирина Старых.

Индивидуальная гонка

Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.Женщины. Приз получила Ирина Старых.

Тэги: игры, биатлон

www.topnews.ru 25 января 2017г., 23:41

Биатлон 2017. Индивидуальная гонка.  Женщины.

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Приз получила Ирина Старых, ей досталась золотая медаль.

25 января 2017 года в рамках чемпионата Европы по биатлону в Польше состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Биталон, результаты индивидуальной гонки у женщин 25 января 2017: Ирина Старых выиграла "золото"

25 января 2017 в польском местечке Душники-Здруй в рамках чемпионата Европы по биатлону 2017 состоялась индивидуальная гонка года у женщин на дистанции 15 км.

Победу в гонке праздновала российская биатлонистка Ирина Старых, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второй с одним промахом стала еще одна одна российская биатлонистка Светлана Слепцова. И замкнула тройку сильнейших украинская спортсменка Анастасия Меркушина, уступившая россиянке всего 1,2 секунды.

Как ранее сообщал Topnews, накануне в мужской индивидуальной гонке победил российский биатлонист Александр Логинов.

Биатлон сегодня 25.01.2017, индивидуальная гонка, женщины.

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