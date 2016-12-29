Афиша/Досуг
Фильм "Викинг"
драма, исторический"
В ролях:
Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов,
Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл
Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Режиссёр: Андрей Кравчук
Производство: Россия
Премьера: 29.12.2016
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 130
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
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