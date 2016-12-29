Афиша/Досуг

В ролях:

Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр



Режиссёр: Андрей Кравчук



Производство: Россия



Премьера: 29.12.2016



Год выпуска: 2016



Продолжительность: 130

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

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