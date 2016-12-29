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Афиша/Досуг

Фильм 'Викинг'

Фильм "Викинг"

Городской портал Санкт-Петербурга 26 января 2017г., 19:21

драма, исторический

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В ролях:

Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр

Режиссёр: Андрей Кравчук

Производство: Россия

Премьера: 29.12.2016

Год выпуска: 2016

Продолжительность: 130

Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

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