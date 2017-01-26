Столичный Департамент культуры совместно с городскими библиотеками планирует запустить интернет-сервис «Списанные книги». Он поможет москвичам находить издания, которые подлежат списанию. Понравившуюся книгу можно забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать ее домой. Об этом 26 января сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«Искать книги можно как по автору или названию, так и по библиотеке или отрасли знания. При этом для сервиса разработали систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания будет запрещено брать большими партиями. Читатели смогут забронировать как художественную литературу, так и учебную, в том числе устаревшие справочники. Также будут доступны научные труды, например книги по психологии Льва Выготского и Бориса Величковского», - отмечается в материале.



Сейчас на согласовании в федеральных ведомствах находится проект поправок в приказ министерства культуры Российской Федерации №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», который позволит раздавать читателям дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги. Если поправки в приказ будут приняты, то москвичи получат доступ к более чем 1 миллиону списанных книг. При этом сейчас идет инвентаризация фондов, по итогам которой их количество может вырасти до 3 млн. Если документ не примут на федеральном уровне, москвичам с помощью интернет-сервиса отдадут только непрофильные книги (порядка 300 тысяч) - невостребованные, которые читатели не заказывали длительное время. Периодика хранится пять лет, после этого ее можно списывать. Но по каждому изданию принимается отдельное решение. Уже сейчас в библиотечном фонде насчитывается 1,7 миллионов книг, подлежащих списанию.



«Процедура списания книг стандартная, и она происходила всегда. Если в публичной библиотеке хранятся три книги, к примеру «Отцы и дети» издания 1980, 1990 и 2000-х гг., читатель скорее возьмет книгу 2000 года, чем старую. Поэтому процедура списания создана для обновления фондов. То есть взамен ветхого дубликата библиотека закупает новую, более востребованную литературу», - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора ГКУК Москвы «Дирекция культурных центров» Владимира Владимирова.



В прошлом году в рамках проекта «Библионочь» москвичам впервые централизованно раздавали книги из читален. Акция проходила с 23 апреля по 1 июня и имела большой успех. Основной массив художественной литературы москвичи забронировали уже в первые дни. В общей сложности читатели бесплатно получили 3,5 тысяч книг и периодических изданий.



«Среди таких изданий нельзя найти редкие книги и книжные памятники. Они находятся в особом статусе и хранятся в библиотеках в специальных местах. В основном населению передавалась учебная литература и справочная. Списанные непрофильные книги передавали жителям только в том случае, если они не востребованы другими городскими библиотеками», - пояснил Владимир Владимиров.

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