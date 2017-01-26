Мосгосэкспертиза и АО «Баркли» подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее дальнейшее взаимодействие организаций в части проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Об этом 26 января сообщила пресс – служба ведомства.



Соглашение Мосгосэкспертизы и Баркли регламентирует оказание экспертной организацией полного спектра услуг в установленной сфере деятельности – от, собственно, экспертизы проектов до информационного обмена и консалтинга по вопросам надежности и безопасности проектных решений объектовкомпании «Баркли». Кроме того, соглашение также позволит проводить экспертизу проектов, подготовленных с применением технологий информационного моделирования (BIM-технологий).



«Мосгосэкспертиза и АО «Баркли» сотрудничают уже не первый год, но новое соглашение действительно выведет взаимодействие организаций на новый уровень. Надеемся, что документ будет способствовать совершенствованию процедуры прохождения экспертизы заказчиком, обеспечит максимальную оптимизацию качества и стоимости реализуемых АО «Баркли» проектов», - подчеркнул председатель МоскомэкспертизыВалерий Леонов.

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