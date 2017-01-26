Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам 2016 году упали на 5,9% относительно предыдущего года. Такие предварительные данные приводит сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В декабре показатель уменьшился на 6,1% в годовом исчислении после снижения на 5,6% в ноябре. Относительно предыдущего месяца реальные доходы подскочили в декабре на 50,5%.

Реальные доходы населения падают уже третий год подряд - в 2014 году их снижение составило 0,7%. В 2015 году было падение на 3,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Как констатирует Росстат, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом за 2016 год составила, по оценке ведомства, 36 тыс. 703 руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%; за декабрь — 47 тыс. 54 руб. (рост на 7,9% в годовом сопоставлении).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась в 2016 году на 0,6% в годовом выражении, в декабре — на 2,4%.

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