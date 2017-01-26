В системе электронных референдумов «Активный гражданин» началось голосование по благоустройству районов столицы.



«Голосование в проекте «Активный гражданин» стартовало 25 января. У его участников появятся новые возможности. Например, они смогут решить, какой из предложенных вариантов благоустройства лучше. В 2017 г. по решению «активных граждан» благоустроят более 580 объектов. Голосования пройдут в 124 районах столицы и открываться они будут частями в течение двух недель», - отмечается в материале.



Участники проекта «Активный гражданин» получат новые возможности. Они смогут ознакомиться с расположением возможных площадок на карте, а затем из нескольких предложенных адресов отметить тот, где, по их мнению, надо создать, например, спортивную площадку. Также можно будет определиться с проектной моделью, то есть голосующие увидят варианты благоустройства и решат, какой из них лучше. Появится возможность отмечать элементы, которые необходимо установить во дворах. Например, для детской площадки «активные граждане» смогут выбрать до пяти архитектурных форм из девяти предложенных. Среди них - качели, горка, песочный дворик, карусель и другие.



В 2017 году на благоустройство районов столицы выделено более 8 миллиардов рублей. Более 50% из этих средств будет распределено по результатам голосования в проекте «Активный гражданин». В 2016 году по итогам голосований, проведенных по 121 району, благоустроили 362 объекта: 117 детских площадок, 32 зоны отдыха, 96 спортивных площадок, 74 дворовые (междворовые) территории и 43 площадки для выгула животных. Уточняется, что проголосовать по своему району смогут только участники проекта «Активный гражданин», указавшие в профиле адрес проживания.

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