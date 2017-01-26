Об этом сообщается со ссылкой на куратора программы по возведению православных церквей в столице Владимира Ресина.



Храм на ул. Саранская, вл. 1 в районе Выхино-Жулебино планируется открыть в середине апреля - к Пасхе. Это одна из самых больших строящихся церквей столицы, она сможет принять 1000 прихожан.



Храм строится в классическом стиле. Его увенчают девять куполов, со стороны главного входа к зданию пристроена колокольня. Высота здания - около 50 метров. Проект индивидуальный, выполнен с учетом пожеланий прихожан.



В церкви предусмотрен большой конференц-зал, который может быть и концертным залом. Концерты фортепьянной музыки будут собирать всех жителей района. Это идея настоятеля прихода, который сам играет на фортепиано.



Как отметил Владимир Ресин, сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и выполняют внутреннюю отделку помещений. Для этого из Палестины и Италии специально привезен мрамор для престола и иконостаса.



Несмотря на то, что храм примет прихожан уже в этом в этом году, его большое освящение планируется в начале 2018 года, к Рождеству.

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