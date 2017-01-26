Образование/Карьера

Новая трехэтажная музыкальная школа на востоке столицы сможет принять воспитанников уже в конце этого года. Об этом 25 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.



«Здание строится на ул. Косинская, вл. 10 А. Здесь смогут обучаться 300 человек. Музыкальная школа станет новым культурным центром района Вишняки», - сказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что строители завершили устройство наружных сетей. Сейчас ведется отделка внутренних помещений и подготовка к монтажу инженерного оборудования.



Для учащихся подготовительной группы оборудуют универсальный зал (зал ритмики) с раздевалками и душем, а также музыкально-теоретический класс.



В каждом классе теоретических занятий предусмотрено интерактивное оборудование, доска с нотным станом, магнитные стенды для размещения информации, музыкальные центры и современные аудиосистемы.



Для занятий по основной программе обучения запроектировано три теоретических класса, 14 классов по музыкальному обучению на фортепиано, арфе, струнных, ударных, народных и духовых инструментах, хоровой и оркестровый классы.



В школе оборудуют большой концертный зал на 180 мест с местами для маломобильных людей. Здесь установят два рояля «Стейнвей», электроорган и систему постановочного освещения.



Кроме концертов, в зале будут проходить кинопоказы на экране, размещенном над сценой.



Для репетиций, собраний, экзаменов и других общешкольных мероприятий предназначен малый зал на 60 человек, уточнили в Департаменте строительства. Здесь также будут проходить занятия по вокалу. На сцене будет установлен концертный рояль «Yamaha».

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