Будем здоровы

О результатах этого исследования узнали зрители программы ZDF WISO на местном телевидении.



Специалисты проверили три дешевых и три дорогих сорта чая, и практически весь изученный чай содержит по меньшей мере четыре вида пестицидов. А в одном из сортов обнаружилось целых десять разновидностей этих вредных веществ. Правда, их содержание не превышало предельно допустимой нормы.



Также было найдено вещество антрахинон, который предназначен для того, чтобы отпугивать птиц.

Вредоносные вещества опасны для здоровья, только одна марка была оправдана, и в ней не было пестицидов. Во многих странах есть свои нормы по поводу продуктов и лимитного количества пестицидов. В одной стране такой чай запрещён, а в другой позволен, это и вызвало резонанс.

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