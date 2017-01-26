версия для печати
Происшествия
Автомобиль Lexus украден на юго-востоке Москвы
Lexus за 4,5 миллиона рублей похитили на юго-востоке Москвы"
Неизвестный угнал Lexus LX570 стоимостью около 4,5 миллиона рублей на юго-востоке столицы.
Кражу автомобиля совершили во 2-м квартале Капотни. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Компания "Альфа-страхование" назвала самые угоняемые в Москве автомобили. Лидером по угонам за первые шесть месяцев 2016 года стал Hyundai Solaris. На втором месте стоит Mazda 3, а на третьем – Kia Rio.
Далее в рейтинге фигурируют Ford Focus и Range Rover Evoque. Угнанные автомобили злоумышленники чаще всего разбирают на запчасти.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.