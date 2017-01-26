Происшествия

Неизвестный угнал Lexus LX570 стоимостью около 4,5 миллиона рублей на юго-востоке столицы.

Кражу автомобиля совершили во 2-м квартале Капотни. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Компания "Альфа-страхование" назвала самые угоняемые в Москве автомобили. Лидером по угонам за первые шесть месяцев 2016 года стал Hyundai Solaris. На втором месте стоит Mazda 3, а на третьем – Kia Rio.

Далее в рейтинге фигурируют Ford Focus и Range Rover Evoque. Угнанные автомобили злоумышленники чаще всего разбирают на запчасти.

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