Московская жизнь
О преступлении или ДТП теперь можно сообщить на портал
Москвичи смогут отправить видеозапись с преступлением или ДТП на специальный портал"
Москвичи смогут отправить запись с ДТП на специальный сайт.
Об этом 26 января cообщается со ссылкой на председателя комиссии по
безопасности Мосгордумы Инну Святенко.
На ресурсе граждане смогут размещать записи с видеорегистраторов, чтобы правоохранительные органы могли провести проверку и выявить виновных в нарушениях ПДД или других законов.
«К сожалению, сейчас нет единого ресурса, который собирал бы записи о ДТП или каких-либо противоправных деяниях. Иногда люди выкладывают такие записи на Youtube, чаще же не делают ничего. Мы создадим портал, с помощью которого они смогут добиться справедливости», – пояснила Инна Святенко.
По ее словам, на недавнем круглом столе в Мосгордуме представители судебного ведомства подтвердили, что запись видеорегистратора является достаточным доказательством вины правонарушителя. Ориентировочно, сайт будет запущен в 2017 году.
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