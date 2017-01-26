Экономика
Правительство России субсидирует 58 млрд рублей для сельского хозяйства
Правительство РФ направит 58 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам для сельского хозяйства."
«Мы направляем 58 млрд рублей, очень большие деньги, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Во-вторых, распределяем субсидии регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и на приобретение техники и оборудования. Это 11,5 млрд рублей», — рассказал он на заседании правительства.
Кроме того, известно, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на выполнение ФЦП «Мелиорации земель сельхозназначения».
В сентябре прошлого года Дмитрий Медведев заявил, что к 2017 году должна заработать льготная ставка по кредитам аграриям в 5%.
«Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5% готовых. В 2017 году мы этот механизм должны сделать работающим», — говорил он. По словам Медведева, в бюджете должны быть заложены средства на приоритетные направления. Среди них — краткосрочное кредитование для проведения сезонных полевых работ.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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