«Мы направляем 58 млрд рублей, очень большие деньги, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Во-вторых, распределяем субсидии регионам на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и на приобретение техники и оборудования. Это 11,5 млрд рублей», — рассказал он на заседании правительства.

Кроме того, известно, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на выполнение ФЦП «Мелиорации земель сельхозназначения».

В сентябре прошлого года Дмитрий Медведев заявил, что к 2017 году должна заработать льготная ставка по кредитам аграриям в 5%.

«Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5% готовых. В 2017 году мы этот механизм должны сделать работающим», — говорил он. По словам Медведева, в бюджете должны быть заложены средства на приоритетные направления. Среди них — краткосрочное кредитование для проведения сезонных полевых работ.

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