Соревнования по скайшутингу в парке «Сокольники» пройдут 29 января 2017 года.



«29 января в парке «Сокольники» состоятся II соревнования по скайшутингу - биатлону на коньках. Первые состязания состоялись в январе 2016 г. Тогда в парке собралось более 100 участников, любителей скоростного катания на коньках и стрельбы из лазерной винтовки, включившихся в борьбу и получивших невероятный заряд от скайшутинга», - отмечается в материале.



Как уточнили в пресс-службе, регистрация участников начнется в 11:30 на катке «Гигант» (1-й Лучевой просек). Желающим выйти на дистанцию необходимо иметь с собой коньки, а стрелковый инвентарь будет выдан на старте. Победителей ждут памятные призы и подарки от парка «Сокольники», а также сертификаты на посещение зимних объектов. Начало соревнований - в 12:00.

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