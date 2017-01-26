Трамп написал: "Смотрел вчера протесты. Такое ощущение, что выборы у нас были только вчера! Почему все эти люди не пошли голосовать?". Глава Америки также добавил, что протестную картину сильно портили знаменитости. К слову, в акциях против Трампа приняли участие Роберт Де Ниро, Шер, Алек Болдуин, Джулия Робертс и многие другие звезды.



Тем не менее, Трамп добавил, что мирные протесты являются отличительной чертой американской демократии. И он признает право людей, решивших таким образом выразить свое мнение.

До 2 миллионов человек вышли на улицы в Америке на марши протеста против Трампа. Аналогичные акции прошли и в других странах мира.

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