Политика
Дональд Трамп высказал негативное отношение к акциям протеста
Президент Америки Дональд Трамп в своем Twitter критически отозвался о массовых протестах, которые прошли в США в субботу, на следующий день после его инаугурации."
Трамп написал: "Смотрел вчера протесты. Такое ощущение, что
выборы у нас были только вчера! Почему все эти люди не пошли голосовать?".
Глава Америки также добавил, что протестную картину сильно портили
знаменитости. К слову, в акциях против Трампа приняли участие Роберт Де Ниро,
Шер, Алек Болдуин, Джулия Робертс и многие другие звезды.
Тем не менее, Трамп добавил, что мирные протесты являются отличительной чертой американской демократии. И он признает право людей, решивших таким образом выразить свое мнение.
До 2 миллионов человек вышли на улицы в Америке на марши протеста против Трампа. Аналогичные акции прошли и в других странах мира.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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