версия для печати

Путешествие

В ЕС поступила просьба о безвизовом режиме русских туристов

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В ЕС поступила просьба о безвизовом режиме русских туристов

Тэги: тур, туризм, виза, отдых

M24.ru 26 января 2017г., 15:24

Греческие острова попросили ЕС о безвизовом въезде для россиян

"

Власти Южного Эгейского региона Греции попросили Евросоюз ускорить запуск особого визового режима для туристов, пребывающих из России и Турции.

Для туристов из Ирана пилотную программу особого визового режима планируют запустить с марта, а для россиян и гостей из Турции – с апреля. Это должно подержать туризм в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов.

Греческие СМИ не сообщают подробностей визовой программы, но в Ассоциации туроператоров России отмечают, что речь идет о безвизовом въезде.

Сейчас Греция по объемам въездного турпотока занимает 15-е место в мире. Вклад туризма в ВВП страны в этом году составил 20 процентов.

Минимальная сумма покупки для получения tax free в Греции теперь должна составлять не 120, а 50 евро. Снижение суммы почти вдвое объясняется стремлением повысить конкурентноспособность греческого туристического бизнеса за пределами ЕС.

Ранее Греция была одной из самых "дорогих" в Евросоюзе по минимальной сумме покупки для получения tax free. В рейтинге она занимала 19 место из 28.

Система tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.

тур туризм отдых виза экскурсии

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Путешествие»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   