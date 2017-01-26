Путешествие

Власти Южного Эгейского региона Греции попросили Евросоюз ускорить запуск особого визового режима для туристов, пребывающих из России и Турции.



Для туристов из Ирана пилотную программу особого визового режима планируют запустить с марта, а для россиян и гостей из Турции – с апреля. Это должно подержать туризм в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов.

Греческие СМИ не сообщают подробностей визовой программы, но в Ассоциации туроператоров России отмечают, что речь идет о безвизовом въезде.

Сейчас Греция по объемам въездного турпотока занимает 15-е место в мире. Вклад туризма в ВВП страны в этом году составил 20 процентов.

Минимальная сумма покупки для получения tax free в Греции теперь должна составлять не 120, а 50 евро. Снижение суммы почти вдвое объясняется стремлением повысить конкурентноспособность греческого туристического бизнеса за пределами ЕС.

Ранее Греция была одной из самых "дорогих" в Евросоюзе по минимальной сумме покупки для получения tax free. В рейтинге она занимала 19 место из 28.

Система tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.

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