Компания Vertu, занимающаяся выпуском мобильных телефонов, представила новую коллекцию Constellation, которая создана специально для путешественников. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новые высокопроизводительные модели телефонов работают с двумя сим-картами, имеют доступ к 57 млн точек доступа беспроводной сети Wi-Fi и снимают фотографии на 12-пиксельную камеру. Также дисплей смартфона защищает поликристалл сапфира, который очень устойчив к царапинам.

Корпус телефона вручную создан в Англии, а отделан натуральной кожей.

Компания Vertu выпускает мобильные телефоны премиум-класса уже почти 20 лет.

Несколько дней назад стало известно, что у производителя Gresso к празднику Крещения появилась новая, православная модель смартфонов. Украшенный сусальным золотом телефон покрыт гравировкой, изображающей крест и надпись «спаси и сохрани».

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