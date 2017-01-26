Путешествие

Система поможет российским туристам в случае банкротства операторов, рассказал заместитель председателя общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

"Во время банкротств операторов были случаи, когда наши туристы массово оставались за границей, и не было возможности понять, в каких они местах и сколько их. Было решено автоматизировать этот поток, чтобы все операторы сообщали о своих проданных турах в специальную государственную базу. Там будет полная информация о том, в каких отелях находятся россияне", – сказал он.

Эксперт добавил, что доступ к базе будет закрыт для обычных пользователей. Системой будут пользоваться Ростуризм и Турпомощь.



В министерстве культуры планируют, что система электронных путевок заработает с января 2018 года. Все проданные путевки в базе будет пронумерованы. Также там будет информация о стоимости поездки и продавце. Информация будет заноситься в базу независимо от способа продажи – в офисе турфирмы или через сайт.

Этой зимой большинство россиян планируют отправиться на санаторный отдых в Сочи и Московскую область. На втором месте рейтинга находятся санатории средней полосы России (Московская, Владимирская, Тверская и Костромская области).

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