Именно так – скульптурной живописью – называла работы этого мастера искусствовед Паола Волкова. Нателла Тоидзе – представительница знаменитой художественной династии. Её дед Мосе Тоидзе - ученик Репина, один из учредителей Академии художеств СССР. Бабушка Александра Сутина – одна из первых профессиональных женщин-живописцев в России. Отец получил известность как скульптор и график. Можно сказать, что и Нателла Тоидзе получила профессию по семейной линии, но сумела создать яркий и узнаваемый авторский стиль. Подробнее - Станислав Дорэ.

Цветов на открытии выставки было особенно много. Они не только на холстах, но и в руках автора. Нателлу Тоидзе поздравляли с открытием выставки и с прошедшим днём рождения. Её называют одним из самых необычных и уникальных художников. Она - одна из немногих, кто пишет пейзажи исключительно на натуре. Всю картину от и до. Даже при минусовой температуре.

"Даже не делаю ни одного мазка в мастерской, потому что там другой свет, другие ощущения, и любой мазок может погубить любую работу, потому что, когда ты работаешь на природе, ты не только смотришь, но и чувствуешь, слышишь. Это запахи, птицы, которые поют вокруг тебя, двигаются облака. Тонкие рефлексы, очень тонкие отношения – этого всего не может быть в закрытом помещении", - объясняет художник Нателла Тоидзе.

Искусствоведы и арт-критики называют Нателлу Тоидзе наследницей русского авангарда, медуиумом и даже язычницей. Она растворяется в природе, предмете, стараясь не интерпретировать. В своих работах она стремится передать не материальную форму, а энергетику, настроение, чувство. В её работах всё построено на цвете. У Тоидзе он сложный и неоднозначный: множество оттенков, нюансов, цветовых переходов.

"Она очень экспрессивная, она очень яркая, настоящая. Она очень аттрактивная со всех точек зрения. Это не совсем обычная для Москвы теперешнего времени красивая выставка московской живописной школы", - говорит генеральный директор Музейно-выставочного объединения "Манеж" Ирина Толпина.

Творчество Нателлы Тоидзе часто причисляют к современному искусству, но всё же это не совсем верно, ведь в её работах нет хитросплетённых концепций и головоломок, они простые, красивые и ясные. Сама себя она называет просто художником – вне времени, концепций и направлений. Многие считают самым точным такое определение её творчества – "живопись счастливого человека".

26 января Нателла Тоидзе - гость программы "Худсовет", в которой она расскажет о своей выставке. Начало в 23:45.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов