Московской филармонии исполняется 95 лет. Никаких особых торжеств к этой дате не приурочено. Но и публике, и себе филармония сделала особый подарок – новый музыкальный комплекс. О тех, кто много лет посвятил творчеству, и о тех, кто сегодня приходит в обновлённые залы, расскажет Анна Галинская.

Старейшему сотруднику Филармонии Жанне Дозорцевой есть, что вспомнить – все-таки 56 лет работы в одной из крупнейших концертных организаций мира. За стеклом – программка с концерта Шостаковича в блокадном Ленинграде, фото с Хренниковым и Хачатуряном. Эта хрупкая женщина вырастила несколько поколений слушателей, на её лекциях всегда полные залы. Такие же аншлаги были и 50 лет назад, и даже в школах.

«У меня было по 40 концертов в месяц, и из них 25 – в школах. Около тысячи школ и регулярные концерты. Причем выступали самые лучшие исполнители. Там были циклы лекций и концертов, причем они были сделаны так, что систематически люди получали образование», – рассказала музыковед, заслуженный деятель искусств России Жанна Дозорцева.

Воспитание собственной публики всегда было главной задачей филармонии. Лекции читают и сейчас, только тем стало намного больше. Уже несколько лет актеры драматических театров рассказывают «Сказки с оркестром» – это цикл музыкальных вечеров. В камерном зале выступают студенты – на их концерты тоже обычно очереди – программы так и называются «Филармонический дебют» и «Звезды XXI века». Их оценивают мэтры музыкального мира.

«Времена меняются, музыка остается. Филармония живет. И сегодня я счастлив, что в свои 95 филармония современна, модна, планируются и происходят интересные концерты», – поделился скрипач, дирижёр, народный артист России Максим Федотов.

В недавно открытом музыкальном комплексе на юго-западе Москвы, в «Филармонии-2», создадут комфортные условия даже для мам с младенцами, чтобы даже самые маленькие могли послушать музыку. И это далеко не все возможности.

Сразу несколько залов и игровая комната – здесь можно провести весь день, переходя от спектакля к концерту, от концерта к кинопоказу. Самый большой зал – Рахманиновский. Открыт в декабре 2014-го. Ну, а на прошлой неделе здесь появилось еще два – Малый и Виртуальный.

У московской филармонии в 95 буквально открылось второе дыхание – здесь воплощают в жизнь огромное количество идей.

«Мы хотим показывать и музыкальные фильмы, и мировые концерты, и оперы. Мы во многом начинаем с нуля работу, которой филармония раньше даже и не занималась», – отметил художественный руководитель Московской филармонии, народный артист России Александр Чайковский.

Чтобы было, с чем сравнивать, чтобы публика знала, что такое исполнение экстра-класса, в столичной филармонии продумывают все до мелочей – даже цвет кресел во всех залах синий: оказывается, это лучший цвет для восприятия классической музыки.

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