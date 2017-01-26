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Персона
Журналист Дориак и актриса Йоханссон расстались
Ромен Дориак и Скарлетт Йоханссон расстались несколько месяцев назад."
Это выяснили американские репортеры после того, как актриса пришла на женский марш против избранного президента США Дональда Трампа без обручального кольца.
Скарлетт вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака в 2014 году. У них есть двухлетняя дочь Роуз Дороти. Некоторое время пара разрывалась между Францией и Америкой.
Родив дочку, Скарлетт провела декретный отпуск в Париже. Но потом все-таки вернулась в Лос-Анджелес, чтобы снова сниматься. Ромен последовал за ней, согласившись, что для успешной карьеры жене необходимо жить в Голливуде.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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