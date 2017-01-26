Это выяснили американские репортеры после того, как актриса пришла на женский марш против избранного президента США Дональда Трампа без обручального кольца.

Скарлетт вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака в 2014 году. У них есть двухлетняя дочь Роуз Дороти. Некоторое время пара разрывалась между Францией и Америкой.

Родив дочку, Скарлетт провела декретный отпуск в Париже. Но потом все-таки вернулась в Лос-Анджелес, чтобы снова сниматься. Ромен последовал за ней, согласившись, что для успешной карьеры жене необходимо жить в Голливуде.

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