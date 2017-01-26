Мода/Шоппинг

Милли Бобби Браун, 12-летняя звезда сериала «Очень странные дела», стала лицом новой коллекции модного бренда Calvin Klein.

Компанию ей составили актриса Эбби Ли, модели Кики Уиллемс, Натали Уэстрлинг, Селена Форрест и другие. В съемках было задействовано 15 девушек.

Все они рекламируют новую линию — Calvin Klein By Appointment. Она будет выпускаться под заказ с апреля 2017 года.

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