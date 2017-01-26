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Готовим вкусно

Рецепт приготовления баранины тушеной по-арабски

Рецепт приготовления баранины тушеной по-арабски

Рецепт приготовления баранины тушеной по-арабски

http://www.mmenu.com/ 26 января 2017г., 18:15

Национальная кухня: Арабская кухня
Калорийность: Низкая

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Ингредиенты:

баранина (лопаточная часть, грудинка) - 500 г
курага - 100 г
лук репчатый - 1 головка
чеснок - 4 зубчика
помидоры - 2 шт.
сладкий перец - 1 шт.
растительное масло - 2 ст. ложки
перец чили - 1 стручок
гвоздика - 4 бутона
майоран - 1 веточка
перец душистый горошком - 4-6 шт.
соль
 
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Сковорода
Отбивной молоток
Нож

Способ приготовления:

1. Баранину целым куском обжарьте на масле или на гриле до образования румяной корочки.

2. Мелко нарезанные лук, чеснок, помидоры, сладкий перец обжарьте на масле.

3. К овощам добавьте обжаренную баранину, посолите, положите душистый перец, чили, гвоздику и майоран. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала продукты наполовину, положите курагу и тушите почти до готовности.

4. Мясо выньте, отделите от костей, нарежьте небольшими кусочками, снова положите в соус и доведите до готовности.

5. Подавайте баранину в соусе, в котором она тушилась, гарнир: кускус и оливки.

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Москва-Инфо

   