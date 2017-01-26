Готовим вкусно

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Рецепт приготовления баранины тушеной по-арабски
Национальная кухня: Арабская кухня
Калорийность: Низкая
Ингредиенты:
баранина (лопаточная часть, грудинка) - 500 г
курага - 100 г
лук репчатый - 1 головка
чеснок - 4 зубчика
помидоры - 2 шт.
сладкий перец - 1 шт.
растительное масло - 2 ст. ложки
перец чили - 1 стручок
гвоздика - 4 бутона
майоран - 1 веточка
перец душистый горошком - 4-6 шт.
соль
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:
Сковорода
Отбивной молоток
Нож
Способ приготовления:
1. Баранину целым куском обжарьте на масле или на гриле до
образования румяной корочки.
2. Мелко нарезанные лук, чеснок, помидоры, сладкий перец обжарьте на масле.
3. К овощам добавьте обжаренную баранину, посолите, положите душистый перец, чили, гвоздику и майоран. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала продукты наполовину, положите курагу и тушите почти до готовности.
4. Мясо выньте, отделите от костей, нарежьте небольшими кусочками, снова положите в соус и доведите до готовности.
5. Подавайте баранину в соусе, в котором она тушилась, гарнир: кускус и оливки.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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