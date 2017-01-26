Готовим вкусно

Ингредиенты:

баранина (лопаточная часть, грудинка) - 500 г

курага - 100 г

лук репчатый - 1 головка

чеснок - 4 зубчика

помидоры - 2 шт.

сладкий перец - 1 шт.

растительное масло - 2 ст. ложки

перец чили - 1 стручок

гвоздика - 4 бутона

майоран - 1 веточка

перец душистый горошком - 4-6 шт.

соль



Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Сковорода

Отбивной молоток

Нож

Способ приготовления:

1. Баранину целым куском обжарьте на масле или на гриле до образования румяной корочки.



2. Мелко нарезанные лук, чеснок, помидоры, сладкий перец обжарьте на масле.

3. К овощам добавьте обжаренную баранину, посолите, положите душистый перец, чили, гвоздику и майоран. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала продукты наполовину, положите курагу и тушите почти до готовности.

4. Мясо выньте, отделите от костей, нарежьте небольшими кусочками, снова положите в соус и доведите до готовности.

5. Подавайте баранину в соусе, в котором она тушилась, гарнир: кускус и оливки.

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