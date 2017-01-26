А ведь нет ничего проще, чем устроить мини-огородик прямо в доме, чтобы даже в зимние студеные дни под рукой всегда были натуральные сочные витамины и ароматные травы.

Зимой в доме можно выращивать кресс-салат, рукколу, выгонять зелень петрушки, сельдерея, шпината, щавеля, свеклы. Совсем несложно посадить в контейнеры или цветочные горшки определенные сорта огурца, перца, томата, баклажана и других овощей. Однако при этом следует учитывать некоторые нюансы.

Черенками можно размножать практически любую зелень розмарин, тимьян, лаванду, эстрагон, мяту, мелиссу, базилик и другие пряные травы. Если у вас осталась зелень с грядки, отщипните боковые побеги и поставьте их в емкость с водой для укоренения. Через 5—6 дней, когда растения пустят корни, их можно высаживать в горшочки.

А если до морозов пересадить с огорода в кашпо невысокие кустики баклажанов, горького и сладкого перца (с цветками или мелкими завязями), собирать плоды можно будет до самой весны. Чтобы зимой радовать семью свежими помидорчиками, отломите боковые побеги куста томата (выбирайте здоровые растения, без повреждений и признаков заболеваний), поставьте их в стакан с водой и подождите несколько дней. После появления корней посадите каждый черенок в отдельный горшочек и регулярно поливайте. Отдавайте предпочтение низкорослым сортам с мелкими плодами, например, детерминантным сливкам, черри и «балконным» томатам.

Чтобы зимой была свежая зелень петрушки и сельдерея, выкопайте эти растения с корнем, срежьте зелень, не повредив точку роста, а корешки поместите в емкость с почвой. Растения должны быть с небольшими плотными корешками. Сорта сельдерея выбирай те не корневые, а листовые. Зелень, выращенная путем выгонки, очень нежная, вкусная, высоковитаминная. Таким же образом можно пересадить и душистый эстрагон (тархун). Это растение поднимает настроение, придает бодрость и считается одним из лучших средств против депрессии. Укроп лучше всего выращивать посевом семян. Вместе с ним посейте горчицу, рукколу, кресс-салат, цикорий и шпинат. Когда салат и цикорий подрастут, у них можно срезать надземную часть, а потом пересадить в отдельные горшочки растения снова отрастут и дадут новый урожай.

Чабрец прекрасно зимует на грядке, но если хочется дома пить чай с этой полезной и душистой добавкой, надо выкопать растение с корнем и посадить в горшочек несколько его побегов.

Чтобы разнообразить салаты свежей ботвой свеклы и моркови, у корнеплодов нужно срезать зеленую массу, оставив 2—3 см, поставить их в воду на несколько дней, а затем пересадить в емкость с почвой. Зимой зелень моркови и свеклы можно использовать и для приготовления борща. Ботва свеклы не уступает листьям салата ни по вкусовым качествам, ни по полезным свойствам. Ботву моркови многие просто выбрасывают, а напрасно, витамина С в ней намного больше, чем в корнеплодах.

Обязательно выращивайте на своем мини-огороде зелень лука и чеснока. Острая зелень надежная защита от инфекций и простудных заболеваний. Выгонять зелень лука можно в воде. Луковицы, пробудившиеся к росту (на донце видно «сосочки» будущих корешков), помещают в емкости с водой. Чтобы вода оставалась чистой, а по дому не распространялся неприятный запах, у луковиц удаляют высохшие корни и сухие чешуи. В емкость наливают столько воды, чтобы она покрыла донце и часть луковицы. Воду нужно подливать по мере роста растений. Через 2—3 недели можно срезать свежее перо.

Очень полезно привлекать к подготовке и уходу за зимним огородом детей. Эта работа будет для них познавательной и интересной, а выращенные растения станут вкусной и полезной добавкой к любимым блюдам.

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