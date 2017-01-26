Личный бюджет

При этом средняя потребительская цена бензина в целом по стране по состоянию на 23 января поднялась на 11 копеек и достигла 36,66 руб.

Как указывает Росстат, за отчетный период в 59 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Брянске — на 2,5% и Назрани — на 2,3%. В Москве бензин подорожал на 0,2%, Санкт-Петербурге ­— на 0,1%.

При этом в среднем по России стоимость бензина А-76 (АИ-80) на 23 января повысилась на 2 копейки до 33,64 руб. Бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) подорожал на 11 копеек до 35,57 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла также на 11 копеек до 38,72 руб. Литр дизельного топлива на 23 января в среднем по стране стоил 37,53 руб. — по сравнению с данными на 16 января его цена увеличилась на 18 копеек.

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