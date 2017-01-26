Система хранения

Не смотря на, казалось бы, непрактичность подобного рода мебели, благодаря тому, что она открывается легким нажатием, современные системы хранения близки к совершенству. Больше никакой порванной и растянутой о ручки мебели одежды! А что уж говорить о красоте идеально гладких фасадов.

Обязательным элементом системы хранения в современных спальнях дизайнеры считают высокие комоды с множеством выдвижных ящиков. Именно здесь будет удобно хранить не только постельное белье, но и мелкие детали гардероба – от нижнего белья до футболок и свитеров, которые не рекомендуется вешать на плечики.

Еще одним важным элементом в вашей спальне должен стать шкаф-купе. Лучше всего отдайте предпочтение моделям во всю стену с гладкими тонированными стеклянными дверцами.

Мягкая мебель

Если габариты вашей спальни позволяют, то вы вполне можете разместить в ней несколько предметов мягкой мебели:

Диванчикк

Софу

Кресло

Пуфик



Очень важно, чтобы мягкая мебель гармонировала со спальным местом. Поэтому, если у вас кровать с мягким изголовьем, то желательно, чтобы остальная мягкая мебель сочеталась с ним (хотя бы) по цвету или по техники исполнения.

Тенденции в декоре

Спальню 2017 года невозможно представить без текстильных элементов декора! Даже если вы оформляете спальную комнату в стиле минимализм или хай-тек, чтобы быть в тренде, вам понадобятся акценты из ткани. Это могут быть шторы, подушки или яркий плед. Стильно и оригинально будут смотреться подушки, выполненные в стиле пэчворк или украшенные ручной вышивкой.

Совмещение функциональных зон

Модным веянием в будущем году станет объединение спальни с другими функциональными пространствами. И чем неожиданнее будет это объединение, тем интереснее получится ваш интерьер. Проще сего это будет сделать, конечно же, в апартаментах типа «студия», однако возможны и другие варианты.

Спальня с кабинетом

Кабинет – не обязательно должен быть отдельной комнатушкой. Функциональное рабочее место можно организовать всего лишь на паре квадратных метрах вашей спальни. Для этого вам понадобиться:

Письменный или компьютерный стол

Удобное кресло, вписывающееся в общую стилистику спальни

Навесные полки, шкафчики или стеллаж для важных бумаг

Локальные светильники над рабочим местом



Спальня с ванной

Довольно неожиданным вариантом может стать объединение спальни и ванной комнаты. Ванную зону имеет смысл размещать только в очень просторной спальной комнате. Она может быть отделена стеклянной перегородкой, а может быть и полностью изолированной. Для смелых и раскрепощенных натур подойдет вариант, при котором ванная комната и вовсе ничем не отделена от спальни. Не смотря на некую экзотичность такой организации спальни, такой вариант очень функционален и практичен, ведь вы сможете перебираться из расслабляющей ванны сразу в постель.



Спальня с гардеробной

Гардеробная комната – традиционный элемент европейских жилых помещений, которые постепенно набирает популярности и на постсоветском пространстве. Она может быть отделена от общего интерьера спальни при помощи раздвижных дверей, а может являться одним из элементов спального ансамбля в целом (что очень актуально для небольших комнат). Оформление гардеробной в спальной комнате позволит вам сконцентрировать систему хранения вещей в одном месте, благодаря чему интерьер непосредственно вокруг спального места можно сделать более легким, невесомым.



Спальня с гостиной

В качестве спального места в спальне, объединенной с гостиной, лучше всего будет использовать не традиционную кровать, а раскладной диван. Это позволит вам в дневное время суток использовать диван для комфортного размещения ваших гостей, а в ночное – как полноценное спальное место.



Нюансы для маленькой спальни

Одна из прелестей тенденций 2017 года в оформлении спальных комнат заключается в том, что они полностью учитывают нюансы оформления маленькой спальни. Благодаря этому вам вовсе необязательно обращаться к специалисту для создания дизайн-проекта вашей будущей комнаты для сна, ведь вы сможете своими руками создать практичный и модный интерьер.

Белый цвет как базовый цвет оформления спальной комнаты визуально расширяет пространство и делает комнату светлее. А благодаря использованию белого цвета в оформлении пола и потолка комната будет казаться выше. Однако не обязательно использовать чисто белый цвет, в спальне будут уместно смотреться его оттенки.

Гладкие фасады мебели и использование внутренне фурнитуры позволит вам даже в крохотной спаленке чувствовать себя уютно и комфортно, не боясь за что-нибудь зацепиться или удариться.

Доминирование в оформление стилей минимализм и хай-тек позволяет освободить комнату от излишней загроможденности деталями.

Обтекаемы формы мебели, замена стандартных твердых каркасов мебели (в частности – у кровати) мягкими текстурами также сделает маленькую спальню более уютной и безопасной.

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