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Тенденции в декоре спальной комнаты
Важнейший тренд в оформлении спальни 2017 года в системах хранения является практически полная замена внешней фурнитуры внутренней."
Система хранения
Не смотря на, казалось бы, непрактичность подобного рода мебели, благодаря тому, что она открывается легким нажатием, современные системы хранения близки к совершенству. Больше никакой порванной и растянутой о ручки мебели одежды! А что уж говорить о красоте идеально гладких фасадов.
Обязательным элементом системы хранения в современных спальнях дизайнеры считают высокие комоды с множеством выдвижных ящиков. Именно здесь будет удобно хранить не только постельное белье, но и мелкие детали гардероба – от нижнего белья до футболок и свитеров, которые не рекомендуется вешать на плечики.
Еще одним важным элементом в вашей спальне должен стать шкаф-купе. Лучше всего отдайте предпочтение моделям во всю стену с гладкими тонированными стеклянными дверцами.
Мягкая мебель
Если габариты вашей спальни позволяют, то вы вполне можете разместить в ней несколько предметов мягкой мебели:
Диванчикк
Софу
Кресло
Пуфик
Очень важно, чтобы мягкая мебель гармонировала со спальным местом. Поэтому, если у вас кровать с мягким изголовьем, то желательно, чтобы остальная мягкая мебель сочеталась с ним (хотя бы) по цвету или по техники исполнения.
Тенденции в декоре
Спальню 2017 года невозможно представить без текстильных элементов декора! Даже если вы оформляете спальную комнату в стиле минимализм или хай-тек, чтобы быть в тренде, вам понадобятся акценты из ткани. Это могут быть шторы, подушки или яркий плед. Стильно и оригинально будут смотреться подушки, выполненные в стиле пэчворк или украшенные ручной вышивкой.
Совмещение функциональных зон
Модным веянием в будущем году станет объединение спальни с другими функциональными пространствами. И чем неожиданнее будет это объединение, тем интереснее получится ваш интерьер. Проще сего это будет сделать, конечно же, в апартаментах типа «студия», однако возможны и другие варианты.
Спальня с кабинетом
Кабинет – не обязательно должен быть отдельной комнатушкой. Функциональное рабочее место можно организовать всего лишь на паре квадратных метрах вашей спальни. Для этого вам понадобиться:
Письменный или компьютерный стол
Удобное кресло, вписывающееся в общую стилистику спальни
Навесные полки, шкафчики или стеллаж для важных бумаг
Локальные светильники над рабочим местом
Спальня с ванной
Довольно неожиданным вариантом может стать объединение спальни и ванной комнаты. Ванную зону имеет смысл размещать только в очень просторной спальной комнате. Она может быть отделена стеклянной перегородкой, а может быть и полностью изолированной. Для смелых и раскрепощенных натур подойдет вариант, при котором ванная комната и вовсе ничем не отделена от спальни. Не смотря на некую экзотичность такой организации спальни, такой вариант очень функционален и практичен, ведь вы сможете перебираться из расслабляющей ванны сразу в постель.
Спальня с гардеробной
Гардеробная комната – традиционный элемент европейских жилых помещений, которые постепенно набирает популярности и на постсоветском пространстве. Она может быть отделена от общего интерьера спальни при помощи раздвижных дверей, а может являться одним из элементов спального ансамбля в целом (что очень актуально для небольших комнат). Оформление гардеробной в спальной комнате позволит вам сконцентрировать систему хранения вещей в одном месте, благодаря чему интерьер непосредственно вокруг спального места можно сделать более легким, невесомым.
Спальня с гостиной
В качестве спального места в спальне, объединенной с гостиной, лучше всего будет использовать не традиционную кровать, а раскладной диван. Это позволит вам в дневное время суток использовать диван для комфортного размещения ваших гостей, а в ночное – как полноценное спальное место.
Нюансы для маленькой спальни
Одна из прелестей тенденций 2017 года в оформлении спальных комнат заключается в том, что они полностью учитывают нюансы оформления маленькой спальни. Благодаря этому вам вовсе необязательно обращаться к специалисту для создания дизайн-проекта вашей будущей комнаты для сна, ведь вы сможете своими руками создать практичный и модный интерьер.
Белый цвет как базовый цвет оформления спальной комнаты визуально расширяет пространство и делает комнату светлее. А благодаря использованию белого цвета в оформлении пола и потолка комната будет казаться выше. Однако не обязательно использовать чисто белый цвет, в спальне будут уместно смотреться его оттенки.
Гладкие фасады мебели и использование внутренне фурнитуры позволит вам даже в крохотной спаленке чувствовать себя уютно и комфортно, не боясь за что-нибудь зацепиться или удариться.
Доминирование в оформление стилей минимализм и хай-тек позволяет освободить комнату от излишней загроможденности деталями.
Обтекаемы формы мебели, замена стандартных твердых каркасов мебели (в частности – у кровати) мягкими текстурами также сделает маленькую спальню более уютной и безопасной.
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