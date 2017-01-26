Новый электробус группы ГАЗ появится на московских улицах, рассказал журналистам главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев. В настоящее время ЛиАЗ-6274 проходит обкатку без пассажиров, после которой он может выйти на маршрут М2 "Фили". Тестирование электробуса пройдет в течение шести месяцев, благодаря чему специалисты смогут оценить его работу в различных погодных условиях

Электробус будет иметь стандартный автобусный кузов и электронный двигатель. У машины будут два режима зарядки: быстрая и медленная. Электробус три раза в день будет подзаряжаться на быстрой подзарядке – по 10–20 минут.

Срок эксплуатации его батареи составит 7–10 лет. Пробег без подзарядки будет зависеть от нагрузки, пробок, окружающих условий. При максимальной нагрузке – до 70 километров, отметил официальный представитель Мосгортранса.

Это уже третий электробус от группы ГАЗ, который тестируют в Москве.

Модель ЛиАЗ-6274 вмещает до 86 пассажиров, салон оборудован 20 сидениями. Максимальная скорость движения – 80 километров в час. Аккумуляторы заряжаются от сети с напряжением 380 вольт. Данный электробус полностью приспособлен для проезда маломобильных граждан.

Ранее в Москве уже тестировали два электробуса. Речь идет о белорусском троллейбусе 43303А с дизель-генераторной установкой и электробусе российского производства КамАЗ-6282.

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