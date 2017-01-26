версия для печати
Цитата недели
"Что я пожелаю студентам? Чтобы студенты МГУ — никто не курил, никто не употреблял алкоголь и никакой эротики. " - Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский необычно сегодня поздравил учащихся вузов с Татьяниным днём, который также является Днём российского студенчества."
«Сделаем самый чистый университет в мире. Как в ЛДПР. Никто не курит, никто не пьёт алкоголь, никакой эротики. Освободиться от этих трёх пороков — и намного жизнь станет лучше», — сказал парламентарий.
какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.