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Цитата недели

"Что я пожелаю студентам? Чтобы студенты МГУ — никто не курил, никто не употреблял алкоголь и никакой эротики. " - Владимир Жириновский

www.topnews.ru 26 января 2017г., 20:39

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский необычно сегодня поздравил учащихся вузов с Татьяниным днём, который также является Днём российского студенчества.

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«Сделаем самый чистый университет в мире. Как в ЛДПР. Никто не курит, никто не пьёт алкоголь, никакой эротики. Освободиться от этих трёх пороков — и намного жизнь станет лучше», — сказал парламентарий.

 

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Москва-Инфо

   