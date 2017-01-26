«Сделаем самый чистый университет в мире. Как в ЛДПР. Никто не курит, никто не пьёт алкоголь, никакой эротики. Освободиться от этих трёх пороков — и намного жизнь станет лучше», — сказал парламентарий.

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