версия для печати
Cкандал недели
Старший сын Дэвида Бекхэма - прогульщик
Бруклин решил прогулять школу и пообщаться со своими друзьями в общем чате одной из соцсетей и собрал в трансляции около 10 тысяч поклонников."
Однако 17-летний подросток не учел, что там же может оказаться и его звездный отец. «Ты должен быть в школе», - написал Дэвид Бекхэм прямо в разгар общения Бруклина с поклонниками. А потом добил сына следующим сообщением: «Это моя рубашка». Бруклин тут же скрылся в офлайне.
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм - настоящий герой светской хроники. Глянцевые журналы обожают обсуждать его отношения с актрисой Хлоей Грейс Морец и с Софией Ричи. Недавно Бруклин снял рекламный ролик для Burberry и выпустил альбом фотографий What I See.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.