Однако 17-летний подросток не учел, что там же может оказаться и его звездный отец. «Ты должен быть в школе», - написал Дэвид Бекхэм прямо в разгар общения Бруклина с поклонниками. А потом добил сына следующим сообщением: «Это моя рубашка». Бруклин тут же скрылся в офлайне.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм - настоящий герой светской хроники. Глянцевые журналы обожают обсуждать его отношения с актрисой Хлоей Грейс Морец и с Софией Ричи. Недавно Бруклин снял рекламный ролик для Burberry и выпустил альбом фотографий What I See.

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