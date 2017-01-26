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Cкандал недели

Старший сын Дэвида Бекхэма - прогульщик

www.topnews.ru 26 января 2017г., 21:06

Бруклин решил прогулять школу и пообщаться со своими друзьями в общем чате одной из соцсетей и собрал в трансляции около 10 тысяч поклонников.

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Однако 17-летний подросток не учел, что там же может оказаться и его звездный отец. «Ты должен быть в школе», - написал Дэвид Бекхэм прямо в разгар общения Бруклина с поклонниками. А потом добил сына следующим сообщением: «Это моя рубашка». Бруклин тут же скрылся в офлайне.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм - настоящий герой светской хроники. Глянцевые журналы обожают обсуждать его отношения с актрисой Хлоей Грейс Морец и с Софией Ричи. Недавно Бруклин снял рекламный ролик для Burberry и выпустил альбом фотографий What I See.

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