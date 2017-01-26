Футбол. Франция. Лига 1. 22 тур. Марсель – Монпелье

27 января 2017, 22:45 МСК

«Марсель»

Сама игра «Марселя» в чемпионате не выглядит такой уж стабильной. На данный момент команда занимает в турнирной таблице седьмое место. Такую позицию провансальцы обеспечили себе в первую очередь благодаря игре на домашнем стадионе. На «Велодроме» «Марсель» выиграл шесть из девяти поединков, попустив лишь пять голов. Однако уже после зимних каникул «Олимпик» потерпел здесь первое поражение в сезоне, уступив «Монако» 1:4. А в крайнем туре также разгромно проиграл в гостях «Лиону» 1:3.

«Монпелье»

«Монпелье» отстает сейчас от «Марселя» на семь очков и занимает 13-ю позицию в турнирке. Хотя расстояние от зоны вылета составляет всего три очка. В минувшем туре «паладины» проиграли в гостях 0:2 «Мецу». Для команды это поражение стало четвертым гостевым подряд. Всего же на поле соперников «Монпелье» заработал лишь четыре очка в чемпионате. В 11 гостевых матчах «паладины» потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью.

Статистика и личные встречи

«Монпелье» в нынешнем чемпионате не побеждал в гостях.

«Марсель» проиграл в нынешнем чемпионате дома лишь один матч.

«Монпелье» проиграл «Марселю» шесть из десяти последних очных матчей.

Прогноз

«Монпелье» является одной из самых пропускающих гостевых команд. На выезде «палладины» уже пропустили 27 голов в 11 поединках. «Марсель» дома пропускает мало. В восьми из десяти матчах провансальцы оставляли свои ворота сухими. Считаем, что «Марсель» выиграет матч, но голов будет меньше четырех.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Марсель — 1,77

Ничья — 3,80

Монпелье — 5,20

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