Футбол. Англия. Кубок Англии. Дерби Каунти – Лестер

27 января 2017, 22:55 МСК

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» сейчас выступает в Чемпионшипе, где на данный момент занимает седьмое место. «Бараны» неплохо выступили на предыдущей стадии Кубка Англии, где обыграли в гостях непростой «Вест Бромвич» со счетом 2:1. Дома же «Дерби» не проигрывает во всех турнирах еще с сентября минувшего года. За этот период «бараны» дома сыграли девять матчей, выиграв в семи из них. Мало того, в восьми поединках за этот период «Дерби» не пропускал.

«Лестер»

«Лестеру» никак не удается наладить дела в чемпионате. В последних двух турах «лисы» потерпели два разгромных поражения со счетом 0:3 от «Челси» и «Саутгемптона». Сейчас положение в турнирной таблице не выглядят критическим, но близкое к тому. От зоны вылета действующего чемпиона отделяет пять очков. Тем не менее, в Кубке Англии «Лестер» стартовал удачно, выиграв в гостях у «Эвертона» 2:1.

Статистика и личные встречи

«Дерби Каунти» не проигрывает дома уже девять поединков кряду.

«Лестер» выиграл лишь один из 12 последних официальных поединков в гостях.

«Лестер» обыгрывал «Дерби Каунти» в трех из четырех последних поединков в гостях.

Прогноз

Не ждем от этого поединка высокой результативности. «Лестер» сейчас испытывает серьезные проблемы в атаке. К тому же и «Дерби» очень прилично играет дома в обороне. Поэтому, предлагаем поставить на низовой поединок.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Дерби Каунти — 2,72

Ничья — 3,42

Лестер — 2,79

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