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Прогноз. Футбол. «Дерби Каунти» – «Лестер» 27 января 22:55 мск
В пятницу матчем между «Дерби Каунти» и «Лестером» начинается 1/16 Кубка Англии. Последняя встреча между будущими соперниками закончилась уверенной победой «лис» два года назад со счетом 4:1. Удастся ли команде Клаудио Раньери повторить успех?"
Футбол. Англия. Кубок Англии. Дерби Каунти – Лестер
27 января 2017, 22:55 МСК
«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти» сейчас выступает в Чемпионшипе, где на данный момент занимает седьмое место. «Бараны» неплохо выступили на предыдущей стадии Кубка Англии, где обыграли в гостях непростой «Вест Бромвич» со счетом 2:1. Дома же «Дерби» не проигрывает во всех турнирах еще с сентября минувшего года. За этот период «бараны» дома сыграли девять матчей, выиграв в семи из них. Мало того, в восьми поединках за этот период «Дерби» не пропускал.
«Лестер»
«Лестеру» никак не удается наладить дела в чемпионате. В последних двух турах «лисы» потерпели два разгромных поражения со счетом 0:3 от «Челси» и «Саутгемптона». Сейчас положение в турнирной таблице не выглядят критическим, но близкое к тому. От зоны вылета действующего чемпиона отделяет пять очков. Тем не менее, в Кубке Англии «Лестер» стартовал удачно, выиграв в гостях у «Эвертона» 2:1.
Статистика и личные встречи
«Дерби Каунти» не проигрывает дома уже девять поединков кряду.
«Лестер» выиграл лишь один из 12 последних официальных поединков в гостях.
«Лестер» обыгрывал «Дерби Каунти» в трех из четырех последних поединков в гостях.
Прогноз
Не ждем от этого поединка высокой результативности. «Лестер» сейчас испытывает серьезные проблемы в атаке. К тому же и «Дерби» очень прилично играет дома в обороне. Поэтому, предлагаем поставить на низовой поединок.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Дерби Каунти — 2,72
Ничья — 3,42
Лестер — 2,79
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