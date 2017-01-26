Футбол. Испания. Ла Лига. 20-й тур. Осасуна – Малага

27 января 2017, 22:45 МСК

«Осасуна»

«Осасуна» перед грядущим матчем занимает последнее место в турнирной таблице. Причем ситуация выглядит действительно критической. За весь первый круг памплонцы набрали лишь девять очков в 19 матчах. Причем являются единственной командой чемпионата, которая дома еще не выиграла ни одного матча. Надо все же отметить, что в последних турах удалось наладить игру в атаке. Команда забивала в матчах с «Валенсией» 3:3, «Гранадой» 1:1 и «Севильей» 3:4, хотя для общего успеха этого оказалось мало из-за провальной игры защиты.

«Малага»

«Малага» в нынешнем сезоне обыграла в первом круге «Осасуну» со счетом 3:1. Однако то было дома, а вот на выезде «анчоусы» играют неудачно. На выезде «Малага» не выиграла пока в чемпионате ни одного матча. На данный момент «анчоусы» проиграли три последних поединка в гостях, слишком много пропуская. Поражениями закончились гостевые встречи с «Севильей» 1:4, «Сельтой» 1:3 и мадридским «Реалом» 1:2.

Статистика и личные встречи

В четырех последних домашних матчах чемпионата «Осасуна» пропускала минимум три гола.

В девяти из десяти последних очных поединков между «Осасуной» и «Малагой» забивалось меньше трех голов.

«Малага» не выигрывает в гостях в 13 матчах подряд.

Прогноз

Сложно сказать, будет ли победитель в этом матче. Обе команды подходят к поединку слишком мотивированы. К тому хозяевам отступать уже некуда, ведь расстояние до спасительного места составляет сейчас восемь очков. Обе команды объединяет также неудачная игра в обороне. Поэтому, считаем в матче сумеют отличиться обе.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Осасуна —3,15

Ничья — 3,50

Малага — 2,44

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