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Прогноз. Футбол. «Осасуна» – «Малага» 27 января 22:45 мск
«Осасуна» в предстоящем матче попробует поправить свое турнирное положение, обыграв «Малагу». По силам ли сейчас памплонцам одержать победу?"
Футбол. Испания. Ла Лига. 20-й тур. Осасуна – Малага
27 января 2017, 22:45 МСК
«Осасуна»
«Осасуна» перед грядущим матчем занимает последнее место в турнирной таблице. Причем ситуация выглядит действительно критической. За весь первый круг памплонцы набрали лишь девять очков в 19 матчах. Причем являются единственной командой чемпионата, которая дома еще не выиграла ни одного матча. Надо все же отметить, что в последних турах удалось наладить игру в атаке. Команда забивала в матчах с «Валенсией» 3:3, «Гранадой» 1:1 и «Севильей» 3:4, хотя для общего успеха этого оказалось мало из-за провальной игры защиты.
«Малага»
«Малага» в нынешнем сезоне обыграла в первом круге «Осасуну» со счетом 3:1. Однако то было дома, а вот на выезде «анчоусы» играют неудачно. На выезде «Малага» не выиграла пока в чемпионате ни одного матча. На данный момент «анчоусы» проиграли три последних поединка в гостях, слишком много пропуская. Поражениями закончились гостевые встречи с «Севильей» 1:4, «Сельтой» 1:3 и мадридским «Реалом» 1:2.
Статистика и личные встречи
В четырех последних домашних матчах чемпионата «Осасуна» пропускала минимум три гола.
В девяти из десяти последних очных поединков между «Осасуной» и «Малагой» забивалось меньше трех голов.
«Малага» не выигрывает в гостях в 13 матчах подряд.
Прогноз
Сложно сказать, будет ли победитель в этом матче. Обе команды подходят к поединку слишком мотивированы. К тому хозяевам отступать уже некуда, ведь расстояние до спасительного места составляет сейчас восемь очков. Обе команды объединяет также неудачная игра в обороне. Поэтому, считаем в матче сумеют отличиться обе.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Осасуна —3,15
Ничья — 3,50
Малага — 2,44
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