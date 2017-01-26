Футбол. Бундеслига. 18-й тур. «Шальке-04» — «Айнтрахт»

27 января 2017 года, 22:30 МСК

Команды по-разному начали 2017 год. «Шальке-04» дома наконец-то прервал четырехматчевую безвыигрышную серию, одолев одного из аутсайдеров лиги — «Ингольштадт 04» со счетом 1:0. «Айнтрахт» не сумел в гостях оказать достойное сопротивление «РБ Лейпциг» и потерпел разгромное поражение — 0:3.

Несмотря на победу в последнем матче, амбициозный «Шальке» сохраняет за собой только 10-ю строчку в турнирной таблице и вряд ли сумеет в ближайшие туры подняться существенно выше. «Айнтрахт» стал одним из открытий Бундеслиги в этом году, занимает еврокубковую шестую строчку в турнирной таблице и лишь на два очка отстает от идущего третьим «Хоффенхайма».

Одна из главных причин успеха «Айнтрахта» в этом году — успешная игра в обороне. Команда из Франкфурта-на-Майне пропускает в среднем менее гола за матч — 15 в 17 встречах Бундеслиги. Правда, и забивают подопечные Нико Ковача не слишком много — 22 мяча. «Шальке-04» играет в атаке еще хуже — 21 гол в чемпионате, пропустил же коллектив из Гельзенкирхена уже 19 мячей в 17 играх.

Учитывая не слишком результативную игру команд в текущем сезоне, предположим, что и эта встреча не порадует болельщиков изобилием голов. Предлагаем заключить пари на то, что «Шальке-04» и «Айнтрахт» за матч на двоих забьют не более одного гола. Коэффициент — 2,96.

Коэффициенты БК «Лига Ставок» на кол-во голов в матче «Шальке-04» — «Айнтрахт»:

0-1 гол — 2,96

2-3 гола — 1,73

4-5 голов — 3,76

6 и более — 19,36

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