«Ежедневно в среднем по году обрабатываем 35 тыс. фотоматериалов, порядка 12 миллионов постановлений в год. Плановое количество материалов на человека было уменьшено. В настоящее время нагрузка на операторов составляет 2,2 тысячи материалов в день, на 30% ниже рекомендованной (рекомендованное количество - 3,2 тысячи). Также, чтобы уменьшить количество ошибок, сделаны определенные настройки внутри системы», - заявил директор дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.



Как пояснили в пресс-службе, обработка данных с комплексов фотовидеофиксацции проходит в несколько этапов. На первом из них, автоматическом, система отсеивает около 90% материалов, так как комплекс фиксирует абсолютно все автомобили, попавшие в зону распознавания. После первичного отсева система автоматически исключает те автомобили, которые не нарушали правила дорожного движения.



«Затем материал попадает в ЦОДД, где происходит первичная обработка. Основная цель этой работы - сверка в системе марки, цвета и номерных знаков автомобиля и их соответствия, а также перепроверка факта нарушения. После этого проверенный фотоматериал попадает уполномоченным сотрудникам, которые и принимают решение о выписывании постановления об административном правонарушении. В конце 2015 г. в ЦОДД была разработана система мотивации - за ошибки в работе вычитается процент из ежемесячной премии, а тем, кто перевыполняет установленный план, полагается дополнительная премия», - заключили в пресс-службе.

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