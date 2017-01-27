Московская жизнь
ЦОДД просматривает 35 тыс. фотолент в день
Сотрудники ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) ежедневно обрабатывают около 35 тысяч фотоматериалов с камер фотовидеофиксации."
«Ежедневно в среднем по году обрабатываем 35 тыс.
фотоматериалов, порядка 12 миллионов постановлений в год. Плановое количество
материалов на человека было уменьшено. В настоящее время нагрузка на операторов
составляет 2,2 тысячи материалов в день, на 30% ниже рекомендованной
(рекомендованное количество - 3,2 тысячи). Также, чтобы уменьшить количество
ошибок, сделаны определенные настройки внутри системы», - заявил директор
дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
Как пояснили в пресс-службе, обработка данных с комплексов фотовидеофиксацции проходит в несколько этапов. На первом из них, автоматическом, система отсеивает около 90% материалов, так как комплекс фиксирует абсолютно все автомобили, попавшие в зону распознавания. После первичного отсева система автоматически исключает те автомобили, которые не нарушали правила дорожного движения.
«Затем материал попадает в ЦОДД, где происходит первичная обработка. Основная цель этой работы - сверка в системе марки, цвета и номерных знаков автомобиля и их соответствия, а также перепроверка факта нарушения. После этого проверенный фотоматериал попадает уполномоченным сотрудникам, которые и принимают решение о выписывании постановления об административном правонарушении. В конце 2015 г. в ЦОДД была разработана система мотивации - за ошибки в работе вычитается процент из ежемесячной премии, а тем, кто перевыполняет установленный план, полагается дополнительная премия», - заключили в пресс-службе.
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