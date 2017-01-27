За последнее время их стало больше в три раза.

Уже в 2016 году пользователи Центральной пригородной пассажирской компании смогли купить более 15 миллионов проездных документов, что опережает статистику за 2015 год.



«Безналичная оплата становится все более востребованной среди пассажиров ОАО «Центральная ППК». В 2016 году при помощи банковских карт было приобретено более 15 миллионов проездных документов. Для сравнения, годом ранее - всего 5 миллионов», - отмечает пресс-служба перевозчиков.



Наиболее распространенным способом оплаты все-таки до сих пор считают билетные автоматы.

В четыре раза увеличилось число плательщиков, выбирающих именно этот способ оплаты. В итоге12 миллионов билетов, годом ранее - более 3 миллионов оплачено именно этим способом.

1 миллиона проездных документов пассажиры оплатили с помощью Интернета.

Кассами воспользовались пассажиры в меньшей степени, всего 1,9 миллионов билетов куплено таким образом.

Автоматы дают возможность приобрести разовые, абонементные, льготные проездные документы, билеты на проезд в московском общественном транспорте. Они содержат функцию записи проездных документов на все виды транспортных карт: собственные карты компании, социальные карты, карты «Тройка» и «Стрелка».



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