Московская жизнь
На аукционах большим спросом пользуются объекты культурного наследия Москвы
Во время проведения аукционов 2016 года инвесторы обнаружили высокий спрос на объекты культурного наследия Москвы"
Бизнесмены создали ажиотаж вокруг зданий с древней историей. Единая торговая площадка зафиксировала повышение интереса к городским усадьбам, доходным домам с дореволюционной историей.
При подведении итогов работы за 2016 год эту информацию предоставил общественности Департамент города Москвы.
Казна Москвы предоставила на аукцион 5 объектов культурного наследия и 30 инвесторов приняли активное участие в этих торгах.
«27 инвесторов приняли участие в торгах по аренде 5-ти объектов культурного наследия из имущественной казны Москвы в 2016 году. В среднем на лот претендовали 5 участников, а среднее превышение аукционной цены над стартовым значением составило почти 450 процентов, когда в 2015 году среднее превышение по лоту составляло чуть больше 11 процентов», - сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Во всяком случае все запланированные лоты на аукционе реализованы в прошедшем 2016 году властями столицы.
«Торговые сессии минувшего года показали увеличение интереса бизнеса к историческим памятникам. По всем лотам шли конкурентные торги. Самым конкурентным и дорогим стал жилой дом княжеского рода на Пречистенке – за лот боролись 7 инвесторов, а итоговая цена составила 87 миллионов рублей, превысив стартовое значение почти на 900 процентов», - заметил Геннадий Дёгтев.
Согласно программе, которая действует с 2013 года по
льготной аренде, памятники архитектуры сдаются в аренду на 49 лет по ставке «1
рубль за кв. метр».
«Победители торгов обязаны провести на объектах аренды реставрацию и приспособить задние под современное использование. При этом охране подлежит исторический облик и внутренняя конфигурация зданий. Все пять реализованных объектов находятся в историческом центре Москвы и имеют свободное назначение. Чаще инвесторы организуют в исторических зданиях офисы и представительства компаний», - рассказал Геннадий Дёгтев.
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