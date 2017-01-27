Бизнесмены создали ажиотаж вокруг зданий с древней историей. Единая торговая площадка зафиксировала повышение интереса к городским усадьбам, доходным домам с дореволюционной историей.

При подведении итогов работы за 2016 год эту информацию предоставил общественности Департамент города Москвы.

Казна Москвы предоставила на аукцион 5 объектов культурного наследия и 30 инвесторов приняли активное участие в этих торгах.

«27 инвесторов приняли участие в торгах по аренде 5-ти объектов культурного наследия из имущественной казны Москвы в 2016 году. В среднем на лот претендовали 5 участников, а среднее превышение аукционной цены над стартовым значением составило почти 450 процентов, когда в 2015 году среднее превышение по лоту составляло чуть больше 11 процентов», - сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Во всяком случае все запланированные лоты на аукционе реализованы в прошедшем 2016 году властями столицы.

«Торговые сессии минувшего года показали увеличение интереса бизнеса к историческим памятникам. По всем лотам шли конкурентные торги. Самым конкурентным и дорогим стал жилой дом княжеского рода на Пречистенке – за лот боролись 7 инвесторов, а итоговая цена составила 87 миллионов рублей, превысив стартовое значение почти на 900 процентов», - заметил Геннадий Дёгтев.

Согласно программе, которая действует с 2013 года по льготной аренде, памятники архитектуры сдаются в аренду на 49 лет по ставке «1 рубль за кв. метр».



«Победители торгов обязаны провести на объектах аренды реставрацию и приспособить задние под современное использование. При этом охране подлежит исторический облик и внутренняя конфигурация зданий. Все пять реализованных объектов находятся в историческом центре Москвы и имеют свободное назначение. Чаще инвесторы организуют в исторических зданиях офисы и представительства компаний», - рассказал Геннадий Дёгтев.

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