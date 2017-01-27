Cамарская жизнь
Качество воды определяет ум человека согласно мнению ученых США
По мнению ученых высокое качество питьевой воды способствует хорошей работе мозга
Исследования американских ученых были длительными и они показали, что интеллект напрямую находится в зависимости от качества питьевой воды.
Обнаружено, что человеческий мозг имеет особые рецепторы и именно они срабатывают во время поступления воды в организм.
Такие рецепторы способствуют увеличению интенсивности работы мозга и усилению интенсивности энергетических процессов в организме в целом.Воду лучше употреблять по особому графику потребления, с утра и в течение дня. Научные исследования в этом направлении еще не закончены и индивидуальные особенности влияния состава воды на организм пока не изучены до конца. Американцы намерены продолжать исследования, эти работы кажутся им перспективными.
Источник: ТРК «Терра»
TOP, онлайн, Смотреть онлайн, одноклассники, скачать, бесплатно, фото, видео, OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.