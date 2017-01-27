Cамарская жизнь

Исследования американских ученых были длительными и они показали, что интеллект напрямую находится в зависимости от качества питьевой воды.

Обнаружено, что человеческий мозг имеет особые рецепторы и именно они срабатывают во время поступления воды в организм.

Такие рецепторы способствуют увеличению интенсивности работы мозга и усилению интенсивности энергетических процессов в организме в целом.Воду лучше употреблять по особому графику потребления, с утра и в течение дня. Научные исследования в этом направлении еще не закончены и индивидуальные особенности влияния состава воды на организм пока не изучены до конца. Американцы намерены продолжать исследования, эти работы кажутся им перспективными.

Источник: ТРК «Терра»

TOP, онлайн, Смотреть онлайн, одноклассники, скачать, бесплатно, фото, видео, OK!.

менеджер по размещению рекламы рекламное агенство москва стоимость рекламы в газете газета в долгопрудном химки лобня