Об этом 27 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения здания Центра детского творчества «Театр на набережной», в котором недавно был завершен капитальный ремонт.

«В Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое, соответственно увеличилось и количество детей, которые посещают эти кружки. Это стало возможным благодаря тому, что у нас улучшилась материальная база школ, они стали крупнее, у них стало больше возможностей, развиваются кружки и секции в домах творчества. Один из таких примеров - это удивительный «Театр на набережной», детский театр, который ютился в подвале. Сегодня он получил хорошее помещение, площадь его увеличилась почти втрое. Ну и на самом деле это не какой-то детский кружок, это уже настоящий театр, который может посоревноваться по своему оснащению со взрослыми театрами», - сказал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник поздравил воспитанников и педагогов театра с новосельем, пожелал удачи.



«Наверное, не все из вас станут профессиональными артистами, но то, что это даст возможности вам в жизни: умение общаться, умение дружить, умение творить, - это наверняка», - подчеркнул мэр города.



Центр детского творчества «Театр на набережной» был основан в 1980 году группой молодых энтузиастов под руководством Федора Владимировича Сухова, бессменного художественного руководителя и главного режиссёра театра. Первыми юными артистами театра стали ученики общеобразовательной школы № 23.



В 2014 году для «Театра на набережной» было подобрано дополнительное помещение площадью 755 квадратных метров, находящееся в непосредственной близости от «старой» сцены.



По указанию Сергея Собянина капитальный ремонт дополнительного помещения был проведен в июле 2015-августе 2016 гг.

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