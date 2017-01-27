Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на председателя комитета Олега Антосенко.



«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию кинотеатра «Ангара» на Чонгарском бульваре, вл. 7 (Южный административный округ Москвы). Продолжительность строительных работ составит 34 месяца» - приводятся в сообщении слова Олега Антосенко.



Как уточнили в пресс-службе, в здании будет три надземных и два подземных этажа. Причем его площадь увеличится в четыре раза: с 2,9 до 12,5 тысяч квадратных метров. Объект возводится за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «Эдисонэнерго».



«В результате реконструкции бывший кинотеатр превратится в современный центр досуга и культуры районного значения. Проект рассчитан на жителей, проживающих примерно в 15 минутах ходьбы от объекта. Здание также будет использоваться для развития малого бизнеса», - отметили в пресс-службе.



В ведомстве также пояснили, что на первом и втором этажах будет расположена торговая галерея с магазинами, киосками и кафе, на третьем - многозальный кинотеатр почти на 400 мест и предприятия общественного питания (фудкорт). На двух подземных этажах разместятся супермаркет и магазины, автостоянка на 57 машиномест. В здании также предусмотрены административные и служебные помещения управляющей компании, сотрудников служб безопасности и клининга.



«Главный вход будет выходить на сквер площади Вишневского с прудом. Фасады облицуют керамическими панелями, в вечернее время они будут подсвечиваться. Все помещения центра (магазины, кафе, кинокомплекс) будут доступны для людей с ограниченными физическими возможностями», - добавили в пресс-службе.



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