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Московская жизнь

С Москомархитектурой согласован проект участка улично-дорожной сети

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

С Москомархитектурой согласован проект участка улично-дорожной сети

Информационный Центр Правительства Москвы 27 января 2017г., 12:37

Власти столицы согласовали проект улично-дорожной сети от ул. Расплетина до ул. Маршала Мерецкова

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Москомархитектура согласовала проект участка улично-дорожной сети протяженностью 0,41 км от ул. Расплетина до ул. Маршала Мерецкова на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Москомархитектура согласовала проект улично-дорожной сети протяженностью 0,41 км на северо-западе Москвы - от ул. Расплетина до ул. Маршала Мерецкова. Площадь рассматриваемого участка составляет 0,61 га. Там находится один объект капитального строительства - одноэтажный контрольно-пропускной пункт (КПП), выполняющий функцию инженерно-технического обслуживания жилого дома по адресу: ул. Маршала Соколовского, д. 10, корп. 1. И мы актуализируем функционально-планировочное решение для данной территории», - приводятся в сообщении слова Сергея Кузнецова.

По его словам, ширина проезжей части и тротуаров останется неизменной.

«Ул. Маршала Соколовского начинается от ул. Маршала Рыбалко, проходит на юго-запад, пересекает ул. Маршала Бирюзова и ул. Маршала Мерецкова, поворачивает на запад и заканчивается на ул. Расплетина. Ее протяженность 0,85 км. Изначально улица носила название «2-я ул. Октябрьского Поля», однако в 1968 г. ее переименовали в честь Василия Соколовского (1897-1968 гг.) - маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, участника гражданской войны», - заключили в пресс-службе.

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