Завершены общестроительные работы по возведению нового здания Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.



«Завершены общестроительные работы по возведению нового здания Дома русского зарубежья им. А.Солженицына. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить работы на объекте в 2017 году. Мы планируем закончить строительство и реконструкцию дома русского зарубежья уже во II квартале», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного Департамента строительства Андрея Бочкарева.



В настоящее время в новом здании (четырехэтажное здание с двумя подземными этажами и автостоянкой на 11 машиномест) ведется монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по устройству перегородок на втором и третьем этажах, приступили к установке окон. Ведутся работы по наружным сетям и канализации.



В реконструируемом четырехэтажном здании выполнена перекладка наружных сетей, завершены общестроительные работы, установлены витражи на мансардном этаже, продолжаются работы по внутренней отделке и устройству внутренних инженерных систем, приступили к установке окон. На фасадах XIX века восстановят штукатурные архитектурные детали и рисунки оконных и дверных проемов. Над входами в здание появятся металлические козырьки в стилистике конца XIX - начала XX века, которые подчеркнут историческую достоверность фасада. Оконные и дверные проемы будут выполнены из натурального дуба, а цоколь отделают натуральным камнем.



«В дальнейшем реконструируемое и строящееся здания будут объединены в один административно-выставочный корпус. Попасть из одного здания в другое можно будет по переходам с каждого из четырех этажей. Здесь разместятся выставочные залы постоянных и временных экспозиций, помещения отдела международных и межрегиональных связей, многофункциональный зал на 187 мест, где будет в том числе пять мест для маломобильных групп населения, кабины переводчиков-синхронистов, помещения светопроекционной и звукоаппаратной служб, офисы для научных сотрудников и администрации. Современное оборудование позволит проводить в нем презентации, концерты, конференции, семинары и даже небольшие театрализованные представления», - добавил Андрей Бочкарев.

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