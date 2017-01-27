Путешествие

Всего в городе появится 37 брендированных инфостоек на колесах. Туристы узнают их по официальной эмблеме соревнований – кубку, украшенному перьями Жар-птицы.

Их разместят у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от "Библиотеки имени Ленина", "Охотного Ряда" и "Лубянки", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах. Мобильные пункты будут действовать с 17 июня по 2 июля.

Дежурить за стойками с утра и до самого вечера будут волонтеры со знанием английского языка. У них можно будет узнать, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте. Всего для этих целей планируется привлечь около 140 добровольцев.

В целом же в столице во время Кубка конфедераций будут задействованы 1850 городских волонтеров и еще примерно столько же – от оргкомитета. Они будут не только информировать, но и встречать болельщиков и гостей столицы, участвовать в проведении фестивалей, общаться с журналистами и помогать медработникам.

Более того, на пути от станций метро до стадионов болельщиков также будут сопровождать волонтеры. 50 добровольцев встанут на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. В руках каждого будет табличка-указатель на стадион. После окончания матча стрелки развернут по направлению к подземке.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве матчи кубка сыграют на стадионе "Спартак". Эти соревнования станут своего рода репетицией чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

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