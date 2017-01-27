Путешествие
Туристам решили оказать помощь и обеспечить их мобильными стойками
Мобильные стойки для помощи туристам установят в столице к Кубку конфедераций 2017 года"
Всего в городе появится 37 брендированных инфостоек на колесах. Туристы узнают их по официальной эмблеме соревнований – кубку, украшенному перьями Жар-птицы.
Их разместят у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от "Библиотеки имени Ленина", "Охотного Ряда" и "Лубянки", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах. Мобильные пункты будут действовать с 17 июня по 2 июля.
Дежурить за стойками с утра и до самого вечера будут волонтеры со знанием английского языка. У них можно будет узнать, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте. Всего для этих целей планируется привлечь около 140 добровольцев.
В целом же в столице во время Кубка конфедераций будут задействованы 1850 городских волонтеров и еще примерно столько же – от оргкомитета. Они будут не только информировать, но и встречать болельщиков и гостей столицы, участвовать в проведении фестивалей, общаться с журналистами и помогать медработникам.
Более того, на пути от станций метро до стадионов болельщиков также будут сопровождать волонтеры. 50 добровольцев встанут на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. В руках каждого будет табличка-указатель на стадион. После окончания матча стрелки развернут по направлению к подземке.
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве матчи кубка сыграют на стадионе "Спартак". Эти соревнования станут своего рода репетицией чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
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