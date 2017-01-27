версия для печати

Происшествия

В Москве произошел налет на ювелирный магазин

Фото: © FreeImages.com Content License

В Москве произошел налет на ювелирный магазин

ИА «РОСБАЛТ» 27 января 2017г., 12:57

Четверо в масках ограбили ювелирный магазин на юго-востоке Москвы

"

Московская полиция расследует ограбление ювелирного магазина на юго-востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, преступление было совершено накануне вечером. Четверо налетчиков в масках вошли в ювелирный магазин на улице Генерала Кузнецова, разбили витрины и похитили ювелирные изделия.

В настоящее время полицией устанавливается материальный ущерб, преступников ищут.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   