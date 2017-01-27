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Происшествия
В Москве произошел налет на ювелирный магазин
Четверо в масках ограбили ювелирный магазин на юго-востоке Москвы"
Московская полиция расследует ограбление ювелирного магазина на юго-востоке столицы.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, преступление было совершено накануне вечером. Четверо налетчиков в масках вошли в ювелирный магазин на улице Генерала Кузнецова, разбили витрины и похитили ювелирные изделия.
В настоящее время полицией устанавливается материальный
ущерб, преступников ищут.
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