Согласно документу, максимальный штраф для юрлиц составит 75 тыс. рублей (сейчас он не превышает 10 тыс. рублей).

Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы до 50 тыс. рублей за обработку персональных данных в непредусмотренных законом случаях. Обработка данных без соответствующего согласия обернется максимальным штрафом до 75 тыс. рублей. За невыполнение обязанности по блокированию или уничтожению неточных или устаревших данных предлагается штрафовать максимум на 45 тыс. рублей.

Добавим, Роскомнадзор фиксирует значительный рост нарушений в области персональных данных, при этом действующее законодательство не позволяет в полной мере обеспечить эффективную защиту прав и интересов субъектов персональных данных и соблюдение принципа неотвратимости наказания, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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